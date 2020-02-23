В Башкирии в 2019 году возбуждено более 300 уголовных дел против чиновников
23 февраля, 18:52ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подавляющее большинство этих преступлений совершены коррупционерами.
В Башкирии за прошедший год возбудили 317 уголовных против чиновников. По данным Следственного комитета региона, 202 из них были возбуждены против коррупционеров.
105 лиц, имеющих особый правовой статус, подверглись уголовному преследованию, 53 из них подозреваются в коррупции.
Также возбуждены уголовные дела против 60 лиц, обладающим особым правовым статусом. Из них 17 человек – депутаты, 21 – главы муниципалитетов, 16 – члены избирательных комиссий, 2 адвоката, 3 следователя и 1 прокурор.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей