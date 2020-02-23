В Башкирии снова пьяная жена ударила мужа ножом
23 февраля, 16:17ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Очередное распитие спиртных напитков семейной пары закончилось ножевым ранением для 47-летнего мужчины.
47-летний житель Башкирии был ранен кухонным ножом сегодня в Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, сообщение о происшествии сотрудникам правоохранительных органов поступило от медиков.
Позднее удалось выяснить, что семейная пара распивала алкоголь. В ходе застолья супруги поссорились, и жена ударила мужа кухонным ножом.
Мужчина доставлен в больницу бригадой «скорой». У него обнаружены ножевые ранения в груди и в бедрах.
Жена полностью созналась в содеянном.
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