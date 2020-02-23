Фото: Яндекс
Пропавшую в январе жительницу Башкирии обнаружили мертвой
23 февраля, 13:10ПроисшествияМинзаля Аскарова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт» в социальных сетях.
В День защитников Отечества родные и близкие пропавшей в январе жительницы Башкирии Ляйсан Шариповой получили трагическую новость. Стало известно, что женщину обнаружили мертвой в лесу. Об этом сообщают активисты поисковой группы «Лиза Алерт» в соцсетях.
Напомним, 48-летняя женщина исчезла 14 января в селе Верхнеяркеево Илишевского района. Причины смерти не уточняются.
Редакция Медиакорсети приносит соболезнования близким Ляйсан Шариповой.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей