Пропавшую в январе жительницу Башкирии обнаружили мертвой

В День защитников Отечества родные и близкие пропавшей в январе жительницы Башкирии Ляйсан Шариповой получили трагическую новость. Стало известно, что женщину обнаружили мертвой в лесу. Об этом сообщают активисты поисковой группы «Лиза Алерт» в соцсетях.