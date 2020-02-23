Внимание, сильный ветер: в Башкирии прогнозируют ухудшение погодных условий
23 февраля, 17:20ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.
Синоптики сулят ухудшение погодных условий на территории республики. Согласно отчету Гидрометцентра, уже вечером 23 февраля установится облачная погода, которая продержится до вечера следующего дня. Ночью пойдет снег, местами дойдет до умеренного.
Днем же снег превратится в мокрый, усилится ветер. Спасатели рекомендуют остерегаться метели, гололеда, отложенного мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах могут образоваться снежные заносы, накаты и гололедица.
В среднем, скорость ветра будет от 9 до 14 м в секунду, но порывы увеличат скорость до 17-22 м в секунду. Температура воздуха ночью будет держатся на уровне -3…-8 градусов по Цельсию, при прояснениях – до -13. Днем будет потеплее: от +2 до -3.
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