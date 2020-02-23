Внимание, сильный ветер: в Башкирии прогнозируют ухудшение погодных условий

Днем же снег превратится в мокрый, усилится ветер. Спасатели рекомендуют остерегаться метели, гололеда, отложенного мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах могут образоваться снежные заносы, накаты и гололедица.

В среднем, скорость ветра будет от 9 до 14 м в секунду, но порывы увеличат скорость до 17-22 м в секунду. Температура воздуха ночью будет держатся на уровне -3…-8 градусов по Цельсию, при прояснениях – до -13. Днем будет потеплее: от +2 до -3.