В Альшеевском районе Башкирии накануне ранним утром произошла смертельная авария. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным 54-летний житель Давлеканово ехал по дороге Чишмы -Аксёново- Киргиз-Мияки в сторону села Раевский. Мужчина находился за рулем несмотря на то, что был пьян. В какой-то момент он потерял управление, слетел в кювет и въехал в столб. В результате аварии пострадал его 51-летний пассажир Его доставили в больницу на карете скрой помощи, однако через несколько часов он скончался.

