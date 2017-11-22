В Уфе возбудили дело о мошенничестве против владельца ПСК-6 Андрея Носкова

Бизнесмена, получившего недавно звание заслуженного строителя РБ, подозревают не только в мошенничестве, но еще и в преднамеренном банкротстве.

Сегодня, 22 ноября, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против известного в Башкирии предпринимателя, владельца группы компаний ПСК-6, депутата Уфимского горсовета Андрея Носкова. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан».

По сообщению изданию, ссылающегося на свой информированный источник, Андрея Носкова подозревают в мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятия «Колорит», в результате чего городскому бюджету был нанесен бюджет в 117,84 млн. руб. ущерба. На эту сумму предприятие «Колорит» не выплатило мэрии кредиторскую задолженность мэрии после начатой процедуры банкротства.

Напомним, в октябре стало известно о том, что Рустэм Хамитов дал Носкову звание заслуженного строителя РБ.

Медиакорсети удалось дозвониться до Андрея Носкова, который узнал о заведенном против него уголовном деле от журналистов.

- Я пока эту информацию не видел. Это какая-то дикость. Пока ничего сказать вам не могу, - сказал Андрей Носков.