В Башкирии дали три года автолюбителю, сбившему группу школьников

Напомним, жуткое ДТП произошло 13 октября прошлого года. Группа школьников отправилась на экскурсию. Во время путешествия дети решили сфотографироваться на память возле стелы с надписью «Туймазинский район», расположенную возле деревни Япрыново. В это время прямо в них врезался на большой скорости легковой автомобиль ВАЗ-21150. В итоге больше всего пострадали четверо детей, которые были госпитализированы. Одному из них придется долго проходить реабилитацию.