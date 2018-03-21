В Уфе автобус насмерть сбил школьника

20 марта 42-летний житель Зианчуринского района за рулем автобуса «Fiat Ducato» ехал по улице Сипайловская в сторону Уфимского шоссе и наехал на 14-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть, сообщили в пресс-службе МВД по республике.