В Уфе автобус насмерть сбил школьника

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14-летний мальчик переходил дорогу вместе с тремя друзьями.
20 марта 42-летний житель Зианчуринского района за рулем автобуса «Fiat Ducato» ехал по улице Сипайловская в сторону Уфимского шоссе и наехал на 14-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Школьник скончался на месте от полученных травм. В автобусе 110с было 16 пассажиров. Со слов подростков, которые намеревались перейти проезжую часть, их было четверо.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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