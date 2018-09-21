В Башкирии бухгалтер пойдет под суд за похищение 34 миллионов рублей из бюджета

С 2011 по 2016 годы обвиняемая вместе с сообщниками похитила из бюджета более 34 миллионов рублей, незаконно возмещая налог на добавленную стоимость.

Злоумышленники заключали фиктивные договоры поставки химической и другой продукции между созданными ими фирмами-однодневками. Фальшивые финансово-хозяйственные операции отражались в бухучете и налоговых декларациях. Далее сообщники от имени компаний обращались в налоговые органы с заявлением о возврате налога на добавленную стоимость, а после одобрения распределяли бюджетные деньги между собой.