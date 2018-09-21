В Башкирии бухгалтер пойдет под суд за похищение 34 миллионов рублей из бюджета
Сегодня, 11:09ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
35-летнюю бухгалтера из Стерлитамака осудят по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
С 2011 по 2016 годы обвиняемая вместе с сообщниками похитила из бюджета более 34 миллионов рублей, незаконно возмещая налог на добавленную стоимость.
Злоумышленники заключали фиктивные договоры поставки химической и другой продукции между созданными ими фирмами-однодневками. Фальшивые финансово-хозяйственные операции отражались в бухучете и налоговых декларациях. Далее сообщники от имени компаний обращались в налоговые органы с заявлением о возврате налога на добавленную стоимость, а после одобрения распределяли бюджетные деньги между собой.
Обвиняемая вину в совершении преступления признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей