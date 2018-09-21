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В Башкирии бухгалтер пойдет под суд за похищение 34 миллионов рублей из бюджета
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии бухгалтер пойдет под суд за похищение 34 миллионов рублей из бюджета

Сегодня, 11:09ПроисшествияРустэм Башкирцев
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