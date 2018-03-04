В Башкирии бухгалтер детского сада похитила 100 тысяч рублей

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По факту мошенничества заведено уголовное дело.
В Бирском районе 37-летний главбух детского сада устроила на работу на должность воспитателя свою 60-летнюю мать пенсионерку, которая фактически не работала, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Зарплату мамы бухгалтер присваивала себе.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас главный бухгалтер находится под подпиской о невыезде. Злоумышленница может лишиться свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа.
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