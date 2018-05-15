Башкирии главный бухгалтер присваивал выручку ДЮСШ

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Чишминском районном суде приговорили главного бухгалтера ДЮСШ, который присваивал деньги учреждения.
Ее сочли виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение чужого имущества в крупном размере).
В суде установили, что женщина с марта 2015 года по ноябрь 2016 года часть выручки организации прикарманивала. Параллельно она производила незаконные начисления на свой счет по заработной плате и пособиям по временной нетрудоспособности.
В общей сумме бухгалтер присвоила более 264 тысяч рублей.
За совершенные преступления, ее условно лишили свободы на 2 года и 6 лет, с испытательным сроком на аналогичный период. Также суд постановил, что женщина должна вернуть полностью украденные средства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей