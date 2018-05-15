Башкирии главный бухгалтер присваивал выручку ДЮСШ

Ее сочли виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение чужого имущества в крупном размере).

В суде установили, что женщина с марта 2015 года по ноябрь 2016 года часть выручки организации прикарманивала. Параллельно она производила незаконные начисления на свой счет по заработной плате и пособиям по временной нетрудоспособности.

В общей сумме бухгалтер присвоила более 264 тысяч рублей.