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Прокуратура проверит частный детсад в Уфе, где покусали ребенка
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Прокуратура проверит частный детсад в Уфе, где покусали ребенка

Сегодня, 12:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Телеканал "Вся Уфа"
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