В Башкирии уволили учительницу с липовым дипломом

В 2013 году жительницу села Карманово Янаульского района приняли на работу учителем русского языка с поддельным дипломом педагога русского языка и литературы, выданный якобы Башкирским государственным университетом, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В действительности девушка в данном ВУЗе не обучалась. Диплом был куплен за 17 тысяч рублей у неустановленного лица. В адрес руководителя управления образования района внесено представление с требованием устранить нарушение закона.