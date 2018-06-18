В Башкирии уволили учительницу с липовым дипломом

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Девушка купила диплом БашГУ, не получив высшего образования.
В 2013 году жительницу села Карманово Янаульского района приняли на работу учителем русского языка с поддельным дипломом педагога русского языка и литературы, выданный якобы Башкирским государственным университетом, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В действительности девушка в данном ВУЗе не обучалась. Диплом был куплен за 17 тысяч рублей у неустановленного лица. В адрес руководителя управления образования района внесено представление с требованием устранить нарушение закона.
Учительница уволилась после прокурорского вмешательства.
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