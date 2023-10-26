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Избиение ребенка

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2023
Известно состояние избитой школьницы в Башкирии
Стали известны подробности ужасного инцидента с избиением школьницы в Кармаскалинском районе Башкирии
26 октября 2023, 04:43
2019
Подростки из Уфы толпой избили ветерана боевых действий
Нападение произошло в северной части города.
16 октября 2019, 12:39
2018
Прокуратура проверит частный детсад в Уфе, где покусали ребенка
Проверка организована по сообщениям СМИ.
21 сентября 2018, 07:20
В Уфе уволили воспитательницу детсада, допустившую избиение малышки
21 сентября 2018, 04:44
В Уфе в супермаркете пенсионерка избила капризного внука
Происшедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
9 сентября 2018, 17:04
2017
В Башкирии осудили мачеху за жестокое обращение с падчерицей
Женщина била девочку и кидалась в нее тяжёлыми предметами, за что ей уже вынесли приговор.
6 октября 2017, 12:10
В Башкирии осудят зачинщика жестокого избиения 16-летних подростков
27 сентября 2017, 12:43
Следком Башкирии начал проверку по факту жестокого избиения школьника
Группа подростков жестоко избила 16-летнего парня. В ход шли и арматура, и стеклянные бутылки.
25 сентября 2017, 12:38

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