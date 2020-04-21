В Башкирии 29-летнего парня убило обломком кирпича

В Советском районе Уфы произошел несчастный случай, который привел к гибели 29-летнего мужчины.

По информации Гострудинспекции, ЧП произошло на территории строящегося квартала в Советском районе Уфы. В тот день на строителя упал обломок кирпича, когда он монтировал навесные фасадные системы.