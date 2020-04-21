В Башкирии 29-летнего парня убило обломком кирпича
21 апреля, 13:51ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Расследованием несчастного случая занимается Гострудинспекция.
В Советском районе Уфы произошел несчастный случай, который привел к гибели 29-летнего мужчины.
По информации Гострудинспекции, ЧП произошло на территории строящегося квартала в Советском районе Уфы. В тот день на строителя упал обломок кирпича, когда он монтировал навесные фасадные системы.
После падения кирпича, мужчина предположительно упал на землю и разбился. Приехавшая скорая констатировал смерть пострадавшего. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
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