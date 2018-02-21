В Уфе кондитер подала иск за полученную на производстве инвалидность
Сегодня, 10:16ПроисшествияЗлата Зукович
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Суд обязал выплатить фирму 150 тысяч рублей.
В ООО «КорпусГруппУрал» с кондитером произошел несчастный случай, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
В ноябре 2014 года кондитер изготавливала тесто в недоукомплектованном оборудовании – месильной машине без защитной крышки. В ходе замешивания ее рука попала в зону вращения элементов машины, и женщина получила рану левого предплечья с пересечением локтевой и лучевой артерий, вен предплечья, перелом лучевой кости. Пострадавшую доставили в больницу и впоследствии признали инвалидом третьей группы.
Кондитер обратилась в суд за взысканием компенсации. Суд обязал организацию выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей за полученную травму.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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