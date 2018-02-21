В Уфе кондитер подала иск за полученную на производстве инвалидность

В ноябре 2014 года кондитер изготавливала тесто в недоукомплектованном оборудовании – месильной машине без защитной крышки. В ходе замешивания ее рука попала в зону вращения элементов машины, и женщина получила рану левого предплечья с пересечением локтевой и лучевой артерий, вен предплечья, перелом лучевой кости. Пострадавшую доставили в больницу и впоследствии признали инвалидом третьей группы.