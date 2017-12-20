В Башкирии мужчина довел 16-летнюю девушку до алкогольной зависимости

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23-летний молодой человек спаивал девушку на протяжении нескольких месяцев.
23-летний житель Нефтекамска обвиняется по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции», сообщили в пресс-службе прокуратуры Нефтекамска.
На протяжение нескольких месяцев мужчина приглашал 16-летнюю девушку к себе в квартиру, где они употребляли алкогольные напитки. В результате у девушки сформировалась зависимость – ее поставили на учет к наркологу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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