В Башкирии мужчина довел 16-летнюю девушку до алкогольной зависимости

23-летний молодой человек спаивал девушку на протяжении нескольких месяцев.

На протяжение нескольких месяцев мужчина приглашал 16-летнюю девушку к себе в квартиру, где они употребляли алкогольные напитки. В результате у девушки сформировалась зависимость – ее поставили на учет к наркологу.