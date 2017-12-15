Нападение на девушку в одном из кафе в Башкирии попало на видео

Мужчина набросился на мирно сидящую девушку размахивая стулом.

В башкирском Нефтекамске мужчина напал на девушку и нанёс ей серьёзные травмы. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, конфликт в кафе произошёл 27 ноября, сотрудники заведения вынуждены были вызвать полицию и скорую помощь, в итоге девушку доставили в больницу, а дебошира в отделение полиции, где он во всём сознался.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Как оказалось, это не первый случай нанесения телесных повреждений в кафе, на видеозаписи инцидента опубликованной в сообществе «HUE» видно, что в том же кафе неизвестный мужчина бьёт двоих собутыльников по голове пустой бутылкой. По второму факту полиция проводит проверку.