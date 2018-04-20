В Башкирии мать подозревается в убийстве собственного малыша

30-летняя жительница Сибая подозревается в убийстве собственного малыша, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного».

Вечером 19 апреля 30-летняя мать двоих несовершеннолетних детей в состоянии психологического расстройства после родов надела на голову новорожденного целлофановый пакет и обмотала шею поясом от халата, исключив доступ воздуха. Новорожденный скончался.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. На учете по беременности в женской консультации мать не состояла.