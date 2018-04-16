В Башкирии спустя 6 лет осудят женщину, бросившую младенца умирать

Местной жительнице предъявили обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Согласно материалам дела, в апреле 2012 года в лесополосе около села Кандры Туймазинского района было обнаружено тело мальчика, появившегося на свет в результате внебольничных родов. Младенец умер в результате переохлаждения.

Как пишут следователи, долгое время обстоятельства смерти ребенка не были установлены и преступление оставалось не раскрытым. Следователи провели множество экспертных исследований: генетических, криминалистических, судебно-медицинских.

Правоохранительные органы допросили более 200 женщин детородного возраста, допросили не менее 50 свидетелей.

Спустя годы, после обобщения и анализа исследований подозрение пало на жительницу Туймазинского района, уехавшую работать в Московскую область. В итоге следователем-криминалистом была задержана 34-летняя жительница Туймазинского района. От дачи показаний она отказалась, вину не признала, выдвинула алиби. Между тем, следователи пордолжили работать над делом.

По данным следствия, с 13 на 14 апреля 2012 года, действуя сразу же после родов, женщина завернула своего живого доношенного новорожденного в полотенце, положила его в коробку из-под обуви, которую поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в лесном массиве на окраине села Кандры. При этом женщина осознавала, что при отсутствии надлежащего ухода и заботы с её стороны, в условиях низкой температуры окружающего воздуха, а также без оказанной квалифицированной медицинской помощи неизбежно наступит смерть ребенка.