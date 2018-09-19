Дебош в самолете обошелся жителю Башкирии в 150 тысяч рублей

12 июня 2018 года во время полета из Москвы в Уфу на воздушном судне авиакомпании ПАО «Аэрофлот» мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, всячески противопоставлял себя окружающим, демонстрировал пренебрежительное к ним отношение, не выполнял с первого раза команды бортпроводников, беспричинно приставал и толкал в плечо рядом сидящего пассажира, складывал на его столик мусор. Более того, в дальнейшем снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла, создавая неудобства впереди сидящим пассажирам, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры. На замечания других пассажиров и бортпроводников воздушного судна возмутитель спокойствия матерился.