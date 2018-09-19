Дебош в самолете обошелся жителю Башкирии в 150 тысяч рублей
Уфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Башкирии, который совершил преступление по статье «Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».
12 июня 2018 года во время полета из Москвы в Уфу на воздушном судне авиакомпании ПАО «Аэрофлот» мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, всячески противопоставлял себя окружающим, демонстрировал пренебрежительное к ним отношение, не выполнял с первого раза команды бортпроводников, беспричинно приставал и толкал в плечо рядом сидящего пассажира, складывал на его столик мусор. Более того, в дальнейшем снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла, создавая неудобства впереди сидящим пассажирам, сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры. На замечания других пассажиров и бортпроводников воздушного судна возмутитель спокойствия матерился.
Члены экипажа неоднократно просили мужчину прекратить дебош, командир самолета был вынужден вынести ему письменное предупреждение о необходимости прекращения нарушений правил поведения пассажиров на борту воздушного судна.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.
Суд оштрафовал дебошира на 150 тысяч рублей.