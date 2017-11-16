Рейс из Уфы в Пхукет задержали из-за пьяного дебошира

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчину из салона самолета передали сотрудникам полиции.
16 ноября перед вылетом из Уфы в Пхукет один из пассажиров салона воздушного суда перебрал алкоголя, из-за чего рейс был задержан, сообщили очевидцы в сообществе «УфаРулит».
Мужчину закрыли в туалете до прихода полицейских. Рейс был задержан на два с половиной часа.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей