В Уфе пьяного дебошира сняли с рейса «Дубай-Уфа»

На мужчину возбудили протокол об административном правонарушении.

13 декабря поступило сообщение о том, что 35-летний пассажир авиарейса «Дубай-Уфа» ведет себя неадекватно и вызывающе, сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на МВД РФ.

Оказалось, что нетрезвый мужчина ругался матом на борту самолета, проявляя неуважение к окружающим его людям. После окончания полета сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть.