В Уфе спасатели вызволили из «плена» застрявшего в своей же кроватке младенца

В Уфе спасатели вызволили из «плена» застрявшего в своей же кроватке младенца
В Уфе спасатели вызволили из «плена» застрявшего в своей же кроватке младенца
Вчера, 15:24ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Управление гражданской защиты по Уфе
Не всегда детские принадлежности безопасны для малышей.

В Уфе за прошедшую неделю произошли два нелепых, но опасных случая с шестимесячной девочкой и пятимесячным мальчиком. Но на помощь подоспели спасатели, сообщило Управление гражданской защиты города.

С девочкой неприятный инцидент произошёл, когда она играла с пластиковой погремушкой. Оба её больших пальца застряли в отверстиях игрушки. Родителям не удалось самим помочь ребёнку, и они вызвали спасателей. Чтобы освободить пальчики малышки, сотрудники управления перекусили часть погремушки. Врач осмотрел младенца, травм она не получила.

Во втором случае спасателям пришлось доставать мальчика из его же кроватки. Голова ребёнка застряла между прутьями. Работники спасательной службы аккуратно перекусили кроватное ограждение, и малыш оказался на свободе. Ребёнок также не пострадал.

Напомним, похожий случай произошёл недавно на игровой площадке детсада. Голова шестилетней девочки застряла в металлической лесенке. Спасатели разжали металлические перекладины и вытащили ребёнка. Медицинская помощь девочке не потребовалась. В июле сотрудники управления помогли вызволить из кроватки трёхлетнюю девочку. Её коленка оказалась между ограждениями кровати, но спасатели приложили все усилия, чтобы аккуратно достать её. Малышка не пострадала.

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