В Уфе спасатели вызволили из «плена» застрявшего в своей же кроватке младенца

С девочкой неприятный инцидент произошёл, когда она играла с пластиковой погремушкой. Оба её больших пальца застряли в отверстиях игрушки. Родителям не удалось самим помочь ребёнку, и они вызвали спасателей. Чтобы освободить пальчики малышки, сотрудники управления перекусили часть погремушки. Врач осмотрел младенца, травм она не получила.