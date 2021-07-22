В Уфе полуторогодовалый малыш оказался заперт в машине на солнцепеке

Как выяснилось, мама мальчика недавно установила новую сигнализацию которая и стала виновницей опасной ситуации. Вернувшись с малышом после прогулки к машине, она оставила сумку и ключи на водительском сиденье, усадила ребенка в детское кресло на пассажирском, закрыла дверь, а когда подошла обратно к своему месту, обнаружила, что сигнализация каким-то образом сработала и заблокировала все двери. На улице была 30-градусная жара, поэтому женщина, не раздумывая, вызвала спасателей, чтобы вытащить сына из машины.