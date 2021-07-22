В Уфе полуторогодовалый малыш оказался заперт в машине на солнцепеке

В Уфе полуторогодовалый малыш оказался заперт в машине на солнцепеке
В Уфе полуторогодовалый малыш оказался заперт в машине на солнцепеке
Сегодня, 09:47ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: УГЗ г Уфы
Виной происшествия стала сработавшая сигнализация на авто.

В Управлении гражданской защиты сообщили о двух случаях спасения детей из беды.

В первом случае спасателям удалось вызволить полуторогодовалого мальчика из автомобиля, который находился на солнцепеке.

Как выяснилось, мама мальчика недавно установила новую сигнализацию которая и стала виновницей опасной ситуации. Вернувшись с малышом после прогулки к машине, она оставила сумку и ключи на водительском сиденье, усадила ребенка в детское кресло на пассажирском, закрыла дверь, а когда подошла обратно к своему месту, обнаружила, что сигнализация каким-то образом сработала и заблокировала все двери. На улице была 30-градусная жара, поэтому женщина, не раздумывая, вызвала спасателей, чтобы вытащить сына из машины.

Во втором случае спасателям пришлось вызволять из «железного плена» трехлетнюю малышку. Девочка не очень удачно повернулась в своей кроватке и в результате, коленка ребенка застряла между ограждениями кровати.

Спасателям удалось разжать прутья кроватки и освободить ногу ребенка. Малышка не пострадала.

Ранее спасатели помогли ребенку, чья нога застряла в неэксплуатируемой карусели.

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