В Уфе голова ребенка застряла на игровой площадке в детском саду

Вчера, 11 августа, в одном из детских садов в Уфе произошёл неприятный инцидент. Дети не всегда осторожны во время игр на детских площадках, и с ними случаются различные казусы. Так, у шестилетней девочки застряла голова в металлической лесенке на уличной игровой площадке, сообщило Управление гражданской защиты по городу.