В Башкирии в школе, где мальчик устроил резню, дежурят психологи
В школе №1 Стерлитамака возобновились учебные занятия после вчерашнего ЧП.
Сегодня, 19 апреля, в школе №1 города Стерлитамака, где вчера произошло резонансное нападение ученика на одноклассников и учительницу, возобновились учебные занятия.
Как стало известно Медиакорсети, кабинет, в котором случилась трагедия, опечатан, но в остальном учебный день в школе идет в обычном режиме. Уроки начались, как обычно в 8.30 утра.
Как сообщил директор школы, на всякий случай в учебном заведении сейчас дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь как детям, так и взрослым.
Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от Артема. Затем школьник попытался покончить с собой, ранив себя ножом в шею.