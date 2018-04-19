В Башкирии в школе, где мальчик устроил резню, дежурят психологи

Сегодня, 19 апреля, в школе №1 города Стерлитамака, где вчера произошло резонансное нападение ученика на одноклассников и учительницу, возобновились учебные занятия.

Как стало известно Медиакорсети, кабинет, в котором случилась трагедия, опечатан, но в остальном учебный день в школе идет в обычном режиме. Уроки начались, как обычно в 8.30 утра.

Как сообщил директор школы, на всякий случай в учебном заведении сейчас дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь как детям, так и взрослым.