В Уфе 39-летняя гражданка пропала без вести

В Уфе 16 марта пропала Садыкова Залия Рашитовна 11.03.1979 года рождения, сообщили в РОО «Поиск детей – Уфа».

Приметы: зеленые глаза, рост 158 сантиметров, волосы светлые средней длины. В день пропажи была одета в серо-зеленый пуховик, шарф и шапку серого цвета и джинсы. С собой была сумка темного цвета и паспорт. Есть татуировка на левом плече.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Залии, сообщите по телефонам:

02 (для стационарных), 020 (для мобильных) или агенту по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484.