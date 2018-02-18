В Уфе после ссоры с родителями пропала 15-летняя девочка

В Уфе пропала 15-летняя девочка. Как рассказали родители, она ушла от бабушки (район остановки «Юрюзань») 16 февраля в 23:30, поздней прогулке предшествовала ссора с родителями. С того времени о её местонахождении ничего не известно. Родители подали заявление в полицию, так же просят помощи и у уфимцев. На виде девочке 15-16 лет, рост 148-150 см, телосложение плотное, волосы темно-русые.