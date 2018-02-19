В Башкирии из-за неправильного лечения скончался полуторамесячный ребёнок
В больнице Нефтекамска скончался полуторамесячный младенец, сообщает «Рroneftekamsk». Как пишут журналисты, за две недели до этого мальчик заболел, но в поликлинике по месту жительства поставить диагноз не смогли, тогда родителям пришлось обратиться в частную клинику, но и там врачи не смогли ничего сделать. Закончилась эта история, когда малыш оказался в реанимации местной больницы, но врачи, пытавшиеся спасти ребёнка, уже ничего не смогли сделать.
Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребёнка, следователям предстоит ответить на вопрос, не стала ли причиной смерти мальчика банальная халатность и непрофессионализм врачей местной поликлиники.
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