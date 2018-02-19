В Башкирии из-за неправильного лечения скончался полуторамесячный ребёнок

В больнице Нефтекамска скончался полуторамесячный младенец, сообщает «Рroneftekamsk». Как пишут журналисты, за две недели до этого мальчик заболел, но в поликлинике по месту жительства поставить диагноз не смогли, тогда родителям пришлось обратиться в частную клинику, но и там врачи не смогли ничего сделать. Закончилась эта история, когда малыш оказался в реанимации местной больницы, но врачи, пытавшиеся спасти ребёнка, уже ничего не смогли сделать.