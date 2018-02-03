В Башкирии семьям, где родился ребенок, подарят пожарный извещатель

Накануне в Уфе прошло очередное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям правительства республики. Спикеры выразили тревогу из-за роста пожаров в республике. По официальным данным, с начала года в регионе произошло 382 пожара. Это на 19 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. При этом в лидерах оказался Бурзянский район, где количество пожаров возросло в 5 раз. Не «отстают» и Хайбуллинский, Чишминский, Кармаскалинский, Куюргазинский районы.

– На сегодняшний день сложилась крайне тревожная ситуация в сфере предупреждения пожаров и гибели людей при них. В огне погибло 26 человек, рост числа гибели людей при пожарах составил 9%. В большинстве страдает жилой сектор, где произошло 305 пожаров, из них 151 в надворных постройках, 144 в жилых домах, 10 в садовых домиках. Главными причинами возникновения пожаров являются неисправность электрооборудования, отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем. Для того, чтобы стабилизировать сложившуюся проблему, в республике продолжают устанавливать дымовые извещатели в домах. На заседании КЧС было также принято решение увеличить количество подворовых обходов жилого сектора. Кроме того, семьям, в которых родится ребенок, также будут бесплатно давать пожарный извещатель.