В Башкирии в больницу попал ребенок, которого мать выгнала на мороз

Против жестокосердной матери возбуждено уголовное дело.

Учалинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Учалы, которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию своего ребенка.

Дело было возбуждено после того, как в прокуратуру поступило сообщение из больницы, куда по линии «скорой помощи» был доставлен ребенок с диагнозом «бронхопневмония». Возраст и пол ребенка в прокуратуре, к сожалению, не уточнили.

Как следует из материалов дела, данное ЧП случилось в январе текущего года. Прокурорская проверка показала, что мать пострадавшего ребенка длительное время в присутствии ребенка употребляла спиртные напитки, жестоко и грубо обращалась с ним, материально его не обеспечивала.