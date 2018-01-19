В Башкирии у ветерана Великой Отечественной войны похитили медали

Как рассказали в пресс-службе МВД, злоумышленников было трое - житель села 48 лет и двое его знакомых из Уфы. Все они ранее имели судимости.
По предварительной версии, мужчины в тот день распивали спиртное в селе Октябрьское. Неожиданно у них возникла идея отнять деньги у пожилой сельчанки. Подозреваемые проникли в жилище через окно. Связав беззащитную женщину, они похитили у нее более 30 тысяч рублей, продукты питания и пять медалей хозяйки а затем скрылись. Деньги они потратили на покупку алкоголя, а продукты съели.
- По факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ, - говорится в сообщении МВД республики. - Подозреваемые находятся под стражей. Похищенные медали вскоре будут возвращены владелице.