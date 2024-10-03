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Грабежи

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2024
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
В Уфе задержан рецидивист угрожавший жителям города
Был задержан мужчина, который в течение нескольких дней совершил два нападения на прохожих, сообщает МВД Башкортостана.
13 июля, 05:39
В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму
Бандиты кошмарили жителей 7 районов республики, вытаскивая из домов наградные значки, технику и инструменты.
4 апреля, 10:27
2023
В Уфе трое мужчин осуждены за разбой с использованием игрушечного пистолета
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
17 ноября 2023, 05:13
Серийный преступник: житель Татарстана закошмарил пенсионеров в Башкирии
3 октября 2023, 05:59
2019
В Уфе трое мужчин похитили брата подозреваемого в киберпреступлении мужчины
Примечательно, что тот, кого они подозревали, был почти одновременно задержан полицией за кражу водки из магазина.
14 августа 2019, 12:35
Уфимец ограбил салон сотовой связи на полмиллиона рублей
Перед нападением грабитель намеревался взять кредит на покупку смартфона.
18 февраля 2019, 06:39
2018
В Башкирии у ветерана Великой Отечественной войны похитили медали
В селе Октябрьское Уфимского района грабители проникли в дом 93-летней пенсионерки и украли у нее деньги, продукты и медали.
19 января 2018, 10:35
2017
Двух жительниц Уфы ограбили в парке в Соль-Илецке
МВД Оренбургской области возбудило уголовное дело.
29 июля 2017, 09:55

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