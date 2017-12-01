В Уфе ночью произошел пожар на улице Давлетшиной, эвакуировано 8 человек

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В ночь на 1 декабря в Советском районе в доме №34 на улице бульваре Хадии Давлетшиной загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.