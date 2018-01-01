Пожар на площади Ленина в одном из городов России переполошил уфимцев

Сходство памятников вождю революции ввело уфимцев в заблуждение.

Вчера, 31 декабря, немало эмоций у многих жителей башкирской столицы вызвал появившийся в интернете видеоролик, зафиксировавший ЧП в Южно-Сахалинске.

По неизвестной пока причине загорелась искусственная елка, установленная на площади Ленина в центре города. Высокое новогоднее сооружение сгорело в считанные минуты, прибывшим на место происшествия пожарным пришлось только поливать водой железный каркас бывшей новогодней красавицы. Во время инцидента никто не пострадал

ЧП случилось под восторженные возгласы очевидцев: «С Новым годом!» и «2017-ый год, уходи!».

Тем временем появление видеоролика в записью происшедшего в соцсетях наделало немало переполоха. Как оказалось, памятник Ленину с вытянутой рукой оказался характерен для многих городов страны, жители которых сразу же решили, что центральная елка сгорела именно в их населенном пункте. Уфа не стала исключением. Однако подозрения жителей других городов и поселков страны, имеющих такую же площадь Ленина, к счастью, не оправдались.

Тем временем само по себе происшествие настолько понравилось многим россиянам, что в соцсетях уже стали звучать предложения сделать подобные "жертвоприношения старому году" традицией. Пока все разговоры на эту тему сводятся к шуткам.

Видео Видео: Артем Горбунов