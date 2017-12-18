За неделю на дорогах Башкирии погибло 11 человек

Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

За прошедшую неделю на дорогах Башкирии погибло 11 человек, 9 из них пешеходы, сообщает ГИБДД по региону. Всего с 11 по 17 декабря зафиксировано 36 наездов на пешеходов, большая часть из них произошла в тёмное время суток, и, как неоднократно заявляли в ГИБДД пешеходы, часто пренебрегают световозвращающими элементами, и водители поздно замечают их.