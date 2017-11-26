В Уфе иномарка сбила пожилых супругов

Состояние 77-летней пенсионерки врачи оценивают как тяжелое.

Серьезное ДТП произошло на проспекте дружбы народов в Ленинском районе Уфы. Об этом сообщила программа «Дорожный патруль».

Как сообщили очевидцы, водитель иномарки сбил пожилую пару, переходившую дорогу в неположенном месте, где вдобавок еще и отсутствовало освещение.

К чести водителя, он не скрылся с места происшествия, а вызвал «Скорую помощь». Пожилые люди были госпитализированы. Известно, что 77-летняя пенсионерка, которая пострадала больше своего спутника, находится в тяжелом состоянии.