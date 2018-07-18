В Башкирии осудят мужчину за мошенничество на 19 миллионов рублей
Сегодня, 15:23ОбществоРустэм Башкирцев
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В деле пострадал коммерсант, не получивший оговоренный контрактом товар.
39-летний бывший директор ООО «Стройкерамика» обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2014 году в Бирске обвиняемый предложил предпринимателю купить у него крупную партию кирпича по низкой цене от имени своей фирмы, зная, что организация не сможет выполнить обязательства. Коммерсант заключил договор поставки и перечислил более 19 миллионов рублей, после чего, не получив товара, обратился в суд.
Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения.
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