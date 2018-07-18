В Башкирии осудят мужчину за мошенничество на 19 миллионов рублей

В 2014 году в Бирске обвиняемый предложил предпринимателю купить у него крупную партию кирпича по низкой цене от имени своей фирмы, зная, что организация не сможет выполнить обязательства. Коммерсант заключил договор поставки и перечислил более 19 миллионов рублей, после чего, не получив товара, обратился в суд.