В Уфе психиатра-нарколога военкомата осудили за мошенничество
Он обещал помочь призывнику «откосить» от армии за крупную сумму денег.
55-летний уфимец обвиняется по статье «Мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре 2017 года психиатр-нарколог из медкомиссии военного комиссариата пообещал 22-летнему молодому человеку за 160 тысяч рублей поставить ложный диагноз о заболевании опорно-двигательного аппарата и тем самым помочь «откосить» от армии. При этом мужчина знал, что не мог фактически повлиять на заключение врачебной комиссии и не намеревался выполнять обещание.
Призывник предоставил в правоохранительные органы аудиозаписи разговора с обвиняемым. Психиатр-нарколог был задержан после перечисления оговоренной суммы на банковскую карту. Он признал свою вину и уволился с работы.
Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно и оштрафовал на 40 тысяч рублей.