В Уфе психиатра-нарколога военкомата осудили за мошенничество

55-летний уфимец обвиняется по статье «Мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года психиатр-нарколог из медкомиссии военного комиссариата пообещал 22-летнему молодому человеку за 160 тысяч рублей поставить ложный диагноз о заболевании опорно-двигательного аппарата и тем самым помочь «откосить» от армии. При этом мужчина знал, что не мог фактически повлиять на заключение врачебной комиссии и не намеревался выполнять обещание.

Призывник предоставил в правоохранительные органы аудиозаписи разговора с обвиняемым. Психиатр-нарколог был задержан после перечисления оговоренной суммы на банковскую карту. Он признал свою вину и уволился с работы.