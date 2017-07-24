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В Башкирии возбуждено дело о пропаже 3-летней девочки
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии возбуждено дело о пропаже 3-летней девочки

Вчера, 10:18ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Следственный комитет РБ
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