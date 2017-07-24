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В Башкирии потерялся трехлетний ребенок, идут поиски
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии потерялся трехлетний ребенок, идут поиски

17 августа, 23:22ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: пресс-служба МВД по РБ
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