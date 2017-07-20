В Башкирии проводится проверка по факту ухода из дома 3-летней девочки

Она гуляла во дворе и незаметно ушла.

В правоохранительные органы республики днем 17 августа 2017 года поступило сообщение о пропаже ребенка в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района, сообщает следственный комитет.Следственными органами организована проверка.

Как сообщалось ранее, около 13 часов 17 августа 2017 года 3-летняя девочка гуляла во дворе и ушла за территорию домовладения. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители пытались сами найти девочку, затем сообщили в полицию.

В настоящее время организованы поисковые мероприятия силами спасателей, полицейских и местных жителей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на постоянном контроле и.о. руководителя следственного управления Русанова. Поиски ребенка будут продолжаться и в ночное время.

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