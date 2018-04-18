ЧП в Стерлитамаке: жизни пострадавших школьников ничего не угрожает

Сегодня, 18 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов во время срочной поездки в Стерлитамак, где случилось ЧП в школе, побывал в больнице, в которой проходят лечение пострадавшие во время ЧП. Руководитель региона поинтересовался их состоянием и пожелал скорейшего выздоровления.

– Жизни детей ничего не угрожает, девочки поправятся, всё будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже, – сказал Рустэм Хамитов в разговоре с их родителями и родственниками.

По словам врачей, пострадавшие доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящее время их состояние стабильно, дальнейшие прогнозы благоприятные. С ними также работают психологи.