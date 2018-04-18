Глава Башкирии провел оперативное совещание по поводу ЧП в Стерлитамаке

18 апреля глава Башкирии Рустэм Хамитов провел оперативное совещание на месте ЧП в школе №1 в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе главы республики.

В совещании приняли участие представители правоохранительных органов, экстренных служб и муниципальных властей.

– Я дал поручение немедленно отремонтировать класс, быстро навести порядок, купить необходимое оборудование. Чтобы сегодня после обеда строители уже вышли, – сказал Рустэм Хамитов по итогам совещания. – Будет и разбор полётов. Как мальчик пронёс нож? Есть же охрана, установлен металлоискатель. Этот случай ещё раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведём.

Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия.

– Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей. Понятно, что всё это происходило быстро, но ваша реакция тоже была быстрой и адекватной, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Пожар тоже удалось быстро затушить. Через четыре-пять минут уже подъехала пожарная машина. Иначе последствия могли бы быть совсем другими.

Глава Башкортостана обратил особое внимание на необходимость борьбы с опасными группами в социальных сетях.

– С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много. И детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много, – сказал Рустэм Хамитов. – Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива не только вашей школы, но и всей республики появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы.