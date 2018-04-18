ЧП в Стерлитамаке: школьник ворвался в школу с ножом - соцсети

ЧП в Стерлитамаке: школьник ворвался в школу с ножом - соцсетиВидео
Сегодня, 10:33Разиф Абдуллин
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В соцсетях распространяется видео эвакуации школьников.
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Сегодня в Стерлитамаке в первой школе произошло ЧП. В соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором школьники обсуждают его.
Похоже, что в школу ворвался школьник с ножом.
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