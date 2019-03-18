В Башкирии майора полиции уволили за покупку «Land Cruiser»
Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: Mkset.ru
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Владелец автомобиля не смог отчитаться о доходах.
Начальника ГИБДД по Аургазинскому району уволили после того, как он не смог объяснить доходы на покупку внедорожника «Land Cruiser», сообщают «Вести-Башкортостан».
Майор полиции приобрел джип стоимостью почти три миллиона рублей.
Полицейского уволили в связи с утратой доверия – совместные с женой доходы за три года составили чуть менее 2,5 миллионов рублей. А указанные сведения в справке о доходах, расходах и имуществе за 2017 года предоставлены не были.
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