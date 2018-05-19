Ректоры вузов Башкирии отчитались о своих доходах

Сведения о доходах руководителей вузов республики стали достоянием общественности.

Самым богатым ректором в Башкирии в прошлом году стал ректор БГМУ Валентин Павлов. Он задекларировал более 5,5 млн руб годового дохода. Его супруга заработала более 433 тыс руб.

Ректор БГМУ имеет в собственности земельный участок площадью 1 596 кв м, жилой дом площадью 351,20 кв м, машино-место площадью 19,95 кв м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

В собственности у его супруги - долевая квартира (67 кв м), машино-место (19,95 кв м) и машина Toyota Highlander. Также вдвоем они владеют квартирой площадью 98 кв м.

На втором месте с доходом 4,65 млн рублей – ректор УГАТУ Николай Криони. На третьем - ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин с годовым доходом 4,11 млн рублей.