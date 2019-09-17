В Башкирии возбуждено несколько уголовных дел в отношении инспектора ГИБДД

Следователи установили, что обвиняемый попросил знакомого, который продает государственные регистрационные знаки, за незаконное вознаграждение зарегистрировать и выдать три «красивых» номера на автомобиль. «Мужчина согласился и передал за один номер 100 тысяч рублей, за второй 18 тысяч рублей, а за третий 4 тысячи рублей», – отметили в ведомстве.