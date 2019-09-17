В Башкирии возбуждено несколько уголовных дел в отношении инспектора ГИБДД
Сегодня, 15:40ПроисшествияРоман Фаткуллин
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В отделении следкома по Калининскому району Уфы возбудили три уголовных дела в отношении экс-инспектора ГИБДД по Башкирии. Его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Следователи установили, что обвиняемый попросил знакомого, который продает государственные регистрационные знаки, за незаконное вознаграждение зарегистрировать и выдать три «красивых» номера на автомобиль. «Мужчина согласился и передал за один номер 100 тысяч рублей, за второй 18 тысяч рублей, а за третий 4 тысячи рублей», – отметили в ведомстве.
Инспектора по результатам служебной проверки уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, свою вину он в преступлениях не признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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