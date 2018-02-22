В Уфе осудили за взятку инспектора ГИБДД, ставшего героем видеоролика

Суд выписал штраф, однако прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости наказания.

37-летний бывший инспектор ГИБДД признан виновным в мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, 9 мая прошлого года виновный остановил неподалеку от автобусной остановки «Округ Галле» водителя без прав и потребовал взятку в три тысячи рублей за то, что не станет составлять на него протокол.

После того, как сотрудник ГИБДД получил взятку, его попытались задержать сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по РБ. Но инспектор попытался скрыться, вскочив в остановленную машину им «Chevrolet Niva» и потребовав от водителя ехать как можно быстрее.

Видео Видео: ГТРК "Башкортостан"

Через некоторое время испуганный водитель смог сбежать из машины, а инспектора все-таки задержали преследовавшие его стражи порядка.

Этот эпизод запомнился тем, что был снят на камеры мобильников многочисленными прохожими и стал надолго хитом соцсетей.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что 21 ноября сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Мужчина не признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей, однако прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости наказания.